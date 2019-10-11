تركيا تقصف كنيسة في تل جهان شمالي سوريا

2019/10/11 | 13:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ متابعة استهدف العدوان التركي على سوريا، الجمعة، كنيسة مريم العذراء للسريان الأرثوذكس في قرية تل جهان شمال غرب البلاد، ما ألحق أضرارا كبيرة فيها.وذكرت وكالة أنباء “هاوار” الكردية أن “الكنيسة التي تقع ناحية تربه سبيه تعرضت للخراب والتدمير في بعض أجزائها نتيجة استهدافها بشكل مباشر بعدد من القذائف أطلقتها قوات الجيش …

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