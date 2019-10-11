تحذيرات من لجوء مدراء دوائر “فاسدين” الى حرق دوائر في ذي قار!

2019/10/11 | 13:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ذي قارحذر مصدر مسؤول في مجلس ذي قار، اليوم الجمعة، من قيام بعض مدراء الدوائر الحكومية في المحافظة، وعليهم شبهات فساد، من إستغلال التظاهرات لحرق دوائرهم لاخفاء ادلة فسادهم.

وقال المصدر، لـ”كلكامش برس”، بأن “هناك مدراء دوائر عليهم ملاحظات وشبهات فساد، سيعمدون الى حرق دوائرهم لاخفاء ادلة فسادهم وبالتالي عدم محاسبتهم من قبل الجهات والهيئات المختصة، سيما قد يشمل الحرق، عقود الاستثمارات والمشاريع المهمة”.

ودعا المصدر، الى “ضرورة متابعة جميع دوائر المحافظة، من قبل الجهات المعنية اضافة الى ارشفة الوثائق والبيانات المهمة لتلك الدوائر، خشية من حصول تظاهرات محتملة بعد زيارة الاربعين، وبالتالي قد يستغلها المدراء المتهمون بالفساد لحرق ادلة الفساد التي تدينهم”.

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