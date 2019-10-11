عبله عبدالرحمن - من الذي حرك قطعة الجبن الخاصة بي؟

2019/10/11 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبله_عبدالرحمن قصة للدكتور سبنسر جونسون والتي يتحدث فيها عن كيفية التعامل مع التغيير الذي قد يطرأ على الحياة عموما مؤكدا في مقدمة القصة ومن خلال تجارب الاخرين سواء كانوا افرادا او مؤسسات كيف انهم تحركوا مع قطعة الجبن ولم يقفوا عند فقدانها محققين النجاح في حياتهم الشخصية والعملية.انها من نوعية الكتب العلمية والتي باتت الاكثر مبيعا في العالم وقد تحولت فيها الكتابة الى مناهج عمل مثيرة وممتعة.قطعة الجبن ت......

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