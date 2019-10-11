مجلس الأمن الدولي يفشل في إصدار بيان حول العملية التركية في سوريا

2019/10/11 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فشلت الدول الاعضاء في مجلس الأمن الدولي من الاتفاق على بيان بشأن العملية العسكرية التركية شمال سوريا.

وذكرت وكالة الاناضول، أن الاجتماع المغلق لمجلس الأمن شهد اختلافات في مواقف الدول التي لم تسمح بإصدار البيان، مشيرة الى أن الولايات المتحدة وروسيا عارضتا اصدار البيان الخاص بإدانة العملية العسكرية التركية التي استهدفت شمال شرق سوريا.

يذكر أن اجتماع مجلس الأمن الدولي حول تركيا دعت إليه خمس دول أوروبية من اجل ادانة العمل العسكري الاحادي الجانب من تركيا على شمال سوريا، مبينة ان هذه العملية ستزعزع استقرار المنطقة برمتها وستقود الى موجة نزوح جديدة قد ترافقها انتشار عناصر من تنظيم داعش مرة اخرى في المنطقة.

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