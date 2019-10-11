تركيا: قمنا بشراء منظومة إس-400 كي لا تبقى أيدينا ممدودة للناتو إلى الأبد

2019/10/11 | 13:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الجمعة، أن تركيا قامت بشراء منظومة الدفاع الصاروخي إس-400 من روسيا، لأنها لا ترغب بان تكون أيديها ممدودة إلى حلف الناتو إلى الأبد.

وقال تشاووش أوغلو، خلال مؤتمر صحفي مع الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبيرغ: "لم تكن لدى تركيا منظومة دفاع صاروخي خاصة بها حتى هذا اليوم.



لقد قامت هولندا وإيطاليا وإسبانيا بنشر منظومات باتريوت على أراضينا بطلب منا.



إنها منظومات جيدة، لكنها حل مؤقت.



ينشرونها ثم يقومون بحلِها ثم ينشرونها مرة أخرى.



أنا لا أقول ذلك من باب الانتقاد، الحديث يدور عن تدوير طبيعي، وأنا أشكر حلفاءنا على هذه المساعدة.



لكن هذا يدل على أن علينا امتلاك منظومة دفاع صاروخي خاصة بنا.



لا يجب أن تكون أيدينا ممدودة إلى الأبد، لذلك قمنا بشراء إس-400"، نقلا عن وكالة سبوتنيك الإخبارية.

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