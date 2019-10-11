مصدر: نسبة إنجاز مجمع حي القدس السكني في النجف وصلت إلى أكثر من ٩٠٪

2019/10/11 | 13:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف مصدر في وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والأشغال العامة، اليوم الجمعة، عن وصول نسبة إنجاز مجمع حي القدس السكني في محافظة النجف، إلى أكثر من ٩٠٪.

وقال المصدر في حديث لـ"الغد برس" إن "ملاكات الوزارة ماضية في عملية الانتهاء من إنشاء المجمع بشكل نهائي خلال الأشهر القادمة".

وأضاف، أن "الأعمال الأموال الخاصة بعملية إنشاء الأعمال الاندثارية التي لحقت بالمجمع جراء توقفه لأربع سنوات، أطلقت ولم يتبقى إلى القليل لإنجاز المشروع".

وأشار إلى أن "المجمع يحتوي على (٥٠٤) وحدة سكنية بطرازين، وزعت على ذوي شهداء وزارتي الدفاع والداخلية، والأرامل والأيتام والمهجرين".

وبين، أن "لجنة من مجلس الوزراء، زارت المجمع قبل ثلاثة أيام، واطلعت على مراحل إنجاز العمل، والتقارير والجداول الخاصة بها".

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