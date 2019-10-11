2019/10/11 | 13:21

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بغداد اليوم-متابعة

عاد رجل من سكان مقاطعة جاوا الشرقية إلى بيته بعد مراسم جنازته ودفنه.

يفيد موقع AsiaOne ، بأن هذ...





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