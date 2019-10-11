2019/10/11 | 13:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
يفيد موقع AsiaOne ، بأن هذ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
"ميت" يعود إلى بيته بعد دفنه!) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم-متابعة
عاد رجل من سكان مقاطعة جاوا الشرقية إلى بيته بعد مراسم جنازته ودفنه.
يفيد موقع AsiaOne ، بأن هذ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
"ميت" يعود إلى بيته بعد دفنه!) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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