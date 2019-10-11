مُحاكمة عبدالمهدي.. مطلبٌ جديد للمتظاهرين في بغداد والجنوب

2019/10/11 | 13:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق تستعد تنسيقيات #التظاهرات في العاصمة العراقية #بغداد والمحافظات الجنوبية، اليوم الجمعة، إلى الخروج بتظاهرات كبيرة، للمطالبة بإقالة #الحكومة الحالية، ومحاكمة رئيسها #عادل_عبدالمهدي، بعد جرائم #القتل والعنف […]

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