مع قرب انتهاء اول سنة لعبدالمهدي.. أقوى خطابين للمرجعية ضد الحكومة بعد تظاهرات تشرين الأول ومدونون يعلقون

2019/10/11 | 13:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق أعلن ممثل مرجعية النجف، في العتبة الحسينية عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة الحادي عشر من تشرين الأول، موقف المرجع الأعلى علي السيستاني من الاعتداء على المتظاهرين في بعض محافظات العراق والتجاوز على بعض الفضائيات المحلية وترويع العاملين فيها.وقال ممثل المرجعية الدينية، عبد المهدي الكربلائي في كلمة له بخطبة الجمعة، من الحرم […]

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