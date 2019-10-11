رويترز: الجمهوريون سيطرحون قرارا بفرض عقوبات على تركيا بسبب عمليتها العسكرية

2019/10/11 | 13:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن تسعة وعشرون من الجمهوريين في الكونغرس الاميركي، عزمهم طرح مشروع قرار بفرض عقوبات على تركيا بسبب هجومها على الشمال السوري.

وافادت وكالة رويترز أن النائبة الجمهورية ليز تشيني، أكدت في بيان على ضرورة أن يواجه الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ونظامه عواقب وخيمة بسبب الهجوم على ابرز حليف قاتل مع الولايات المتحدة من اجل القضاء على تنظيم داعش الارهابي.

وبعد يوم من إعلان جمهوريين وديمقراطيين عن تشريع مماثل في مجلس الشيوخ، قال النواب وبينهم زعيم الجمهوريين كيفن مكارثي، إن الجمهوريين يريدون ردا قويا يتناسب مع حجم الهجوم الذي شنته تركيا على سوريا.

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