عشرات الضباط الإسرائيليين يطالبون بدعم الكورد شرقي سوريا

2019/10/11 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وقع عشرات ضباط الاحتياط في الجيش الإسرائيلي على عريضة تناشد حكومة تل أبيب تقديم مساعدات عسكرية وإنسانية للمقاتلين الكورد الذين شنت تركيا هجوما جديدا عليهم شمال شرقي سوريا.وتدعو العريضة التي نشرها الناشط الاجتماعي والسياسي الإسرائيلي يائير فينك على صفحته في "فيسبوك" ووقع عليها أكثر من 80 ضابط احتياط، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تقديم دعم استخباراتي وعسكري إلى المقاتلين الكورد في أقرب وقت ممكن، لكن دون الانخراط في أعمال قتالية تشكل خطرا على العسكريين الإسرائيليين.كما تحث العريضة الحكومة الإسرائيلية على تقديم المساعدات الإنسانية إلى الكورد، بما فيها المواد الغذائية والطبية والملابس، وقال أصحابها: "علينا ألا نقف مكتوفي الأيدي، فيما ترك الطرف الآخر من قبل حلفاءه بلا أي حماية".وشددت العريضة على أن إسرائيل كدولة تملك كثيرا من الوسائل لمساعدة الكورد والوقت حان لفعل ذلك، مضيفة: "نذكر جميعا ما قد يحدث عندما تترك دول العالم شعبا لمصيره".ووجهت العريضة انتقادات غير مباشرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أعطى الضوء الأخضر لعملية "نبع السلام" التي شنتها تركيا الأربعاء الماضي شرق الفرات ضد المقاتلين الكورد، أكبر حليف لواشنطن في سوريا.

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