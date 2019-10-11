مسرور بارزاني: نعمل بقوة لحل المشاكل مع بغداد

2019/10/11 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اكد رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، ان حكومته تعمل بقوة لحل المشاكل العالقة مع بغداد.جاء ذلك كلمة القاها بارزاني في تخريج الدفعة 38 من طلبة جامعة صلاح الدين باقليم كوردستان.واكد رئيس وزراء اقليم كوردستان ان الاقليم يسعى بقوة وبشكل حثيث الى تطوير المحادثات مع بغداد لحل كافة القضايا العالقة بين الطرفين والخروج بنتيجة نهائية مرضية لكافة الاطراف".وقال "نؤيد المطالب المحقة للعراقيين وفي الوقت نفسه نؤيد حكومة السيد عادل عبد المهدي للاصلاح والعمل وفق الدستور لتطبيق العدالة ومنح الجميع حقوقهم ومن بينهم اقليم كوردستان".

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