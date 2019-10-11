2019/10/11 | 13:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت روز ماري دي كارلو، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية،تقديم المنظمة لتقارير دورية حول الخروقات الاسرائيلية للسيادة اللبنانية.

وأكدت دي كارلو في تصريح، أن المنظمة الدولية تقدم تقاريرها حول تطبيق قرارات مجلس الأمن خاصة القرار المرقم “الف وسبعمئة وواحد” والذي تدرج فيه الخروقات الاسرائيلية للبنان، مشيرة الى أن هدف المنظمة الاساس هو مساعدة لبنان ليكون مستقرا ومزدهرا ويبسط سلطة الدولة على كل أراضيه بما يحفظ سيادته واستقلاله وسلامة أراضيه.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمم المتحدة: نقدم تقارير دورية عن خروقات إسرائيل لسيادة لبنان) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمم المتحدة: نقدم تقارير دورية عن خروقات إسرائيل لسيادة لبنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).