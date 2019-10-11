رئيس المجلس الأوروبي: عملية نبع السلام ستؤدي الى كارثة إنسانية

2019/10/11 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفاد رئيس المجلس الأوروبي، دونالد تاسك، اليوم الجمعة، إن على تركيا أن تتفهم مخاوف الاتحاد الأوروبي من أن إجراءاتها في سوريا قد تؤدي إلى أزمة إنسانية.

وقال توسك: "يجب أن تفهم تركيا أن شاغلنا الرئيسي هو أن تصرفاتهم قد تؤدي إلى كارثة إنسانية أخرى"، نقلا عن رويترز.

وأضاف: "ولن نقبل أبدا أن يتم استغلال اللاجئين كسلاح واستخدامهم لابتزازنا.



تهديدات الرئيس أردوغان بالأمس في غير محلها تماما".

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد انتقد مواقف دول الاتحاد الأوروبي حيال عملية "نبع السلام"، قائلا: "إن حاولتم وصف عملية نبع السلام بالاحتلال، فإن عملنا سهل جدا، نفتح أبوابنا ونرسل إليكم 3.6 مليون لاجئ".

وتابع: "الاتحاد الأوروبي يقول إنه لن يرسل الدفعة الثانية من المساعدات للاجئين السوريين والبالغة قيمتها 3 مليارات يورو، أنتم لم تفوا بوعودكم أبدا ونحن لم نعتمد عليكم، سنتدبّر أمورنا ولكن في الوقت نفسه نفتح الأبواب أمام اللاجئين".

وأضاف: "يا ترى كم سوريا احتضنتهم بعض البلدان العربية والأوروبية التي تنتقدنا؟ ننتظر إجابة على هذه الأسئلة".

وقال أردوغان: "حياتكم كلها كذب.



هاجموا رجب طيب أردوغان كما تشاؤون، نحن نسير بخطوات واثقة في هذا الطريق".

وبدأت تركيا، يوم الأربعاء الماضي، عملية عسكرية شمالي سوريا، تحت اسم " نبع السلام" وادعت أن هدف العملية هو القضاء على ما أسمته "الممر الإرهابي" المراد إنشاؤه قرب حدود تركيا الجنوبية، في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار محاربة "داعش".

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