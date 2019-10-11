شاب في بابل يقتل زوجته ووالده المسن

2019/10/11 | 13:52

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بغداد اليوم _ بابل

افاد مصدر في شرطة محافظة بابل، اليوم الجمعة، بأن شاباً قتل زوجته ووالده في أحد أحياء المحافظة.

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