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شاب في بابل يقتل زوجته ووالده المسن


شاب في بابل يقتل زوجته ووالده المسن
2019/10/11 | 13:52
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم _ بابل

افاد مصدر في شرطة محافظة بابل، اليوم الجمعة، بأن شاباً قتل زوجته ووالده في أحد أحياء المحافظة.

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