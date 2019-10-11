2019/10/11 | 13:52
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
شاب في بابل يقتل زوجته ووالده المسن) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم _ بابل
افاد مصدر في شرطة محافظة بابل، اليوم الجمعة، بأن شاباً قتل زوجته ووالده في أحد أحياء المحافظة.
...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
شاب في بابل يقتل زوجته ووالده المسن) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( شاب في بابل يقتل زوجته ووالده المسن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).