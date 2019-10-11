توثيق 43 انتهاكاً طال فرق إعلامية ومؤسسات خلال تغطية تظاهرات تشرين الأول

2019/10/11 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق بالرغم من الاجراء التعسفي الذي اتخذته الحكومة العراقية بقمع حريات التعبير والاعلام من خلال قطع خدمة الانترنيت، رصدت النقابة الوطنية للصحفيين في العراق، خلال الفترة من (1 – 5 تشرين الاول 2019)، ابشع واشد حالات القمع لحريات التعبير، والحريات الصحفية التي مر بها العراق منذ 2003 الى يومنا هذا، حيث سجلت اكثر […]

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