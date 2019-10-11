"قسد" تعلن مقتل 22 من عناصرها خلال يومين

2019/10/11 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في بيان اليوم الجمعة، عن مقتل 22 من عناصرها يومي الأربعاء والخميس.وكانت منظمة "أطباء بلا حدود" قالت اليوم الجمعة، إنه تم إغلاق مستشفى في بلدة تل أبيض الحدودية مع تركيا، شمال شرقي سوريا، بعد فرار العاملين تحت وطأة القصف التركي.من جهة أخرى، أفاد برنامج الأغذية العالمي بنزوح أكثر من 70 ألفا من سكان رأس العين وتل أبيض حتى الآن وسط تصاعد العنف في سوريا.كما أعلنت الإدارة الذاتية الكوردية لشمال وشرق سوريا عن شروعها في إخلاء مخيم مبروكة للنازحين من النازحين في محافظة الحسكة، بعد تعرضه للقصف التركي.وكانت تركيا أعلنت أمس الأول، في التاسع من أكتوبر الجاري، انطلاق عملية "نبع السلام" شمال شرقي سوريا، وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس، أن هذه العملية، جاءت لتطهير شرق الفرات من "الإرهابيين".وأعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الجمعة مقتل جندي تركي وإصابة 3 آخرين، في اشتباكات مع الفصائل الكوردية في إطار عملية "نبع السلام" شرق الفرات شمالي سوريا.

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