سفينة تقتل حوتا ضخما بنهر التايمز (صور)

2019/10/11 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عثر على حوت أحدب ضخم ميت في المياه بعد أن أصيب من سفينة ضخمة وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشال جثته التي عثر عليها بعد وقت لفحصها ودراستها، حيث تبين أنها لأنثى حوت الأحدب في عمر صغير.

وفقا لما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، رفع جسد الحوت البالغ طولها 10 أمتار بواسطة رافعة كبيرة من المياه، وكانت قد رصدت تسبح في المياه على بعد 5 أميال من الشاطئ نهر التايمز، وكانت هذه أول مرة ترصد بها.

استغرقت عملية انتشال الجسد أربع ساعات حتى تمكن الفريق من انتشالها وسحبها حتى الشاطئ.

سلم الجسد إلى جمعية علم الحيوان في لندن، وقالت التقارير الأولية أن الحوت قتل بالاصطدام بسفينة كبيرة بسبب وجود جرح كبير يدل على ذلك ووفقا لحديث رئيس الجمعية فإنه سيتم دراسة أنثى الحوت لمعرفة إن كان الجرح قد تم قبل الوفاة مباشرة أو أنه قديما.

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