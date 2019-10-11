2019/10/11 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ضياء_الشكرجي من الطبيعي أن يكون شغلنا الشاغل نحن العراقيين هو ما يمر به العراق من حراك شعبي، وما يقابله من قمع دموي من قبل الحكومة.لكن هذا لا يبرر لنا غض النظر عما يقوم به النظام التركي العنصري الإخواني من عمليات اقتحام للشمال الكردي لسوريا، بحجة محاربة الإرهاب.إن نظام حزب العدالة والتنمية الإسلاموي العنصري هو آخر من يحارب الإرهاب، فقد سمح هذا النظام لتركيا أن تكون ممرا للإرهابيين القادمين من أورپا إل......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#ضياء الشكرجي - لا يشغلنا هم العراق عن خطورة الغزو التركي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#ضياء الشكرجي - لا يشغلنا هم العراق عن خطورة الغزو التركي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).