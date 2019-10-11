2019/10/11 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فلورنس_غزلان حراس بيت الله:ــالفلسطيني كان الأول، ثم لحق به السوري، ولا شك أن العالم يعج بالمغيبين ، بغير المرئيين، بمن لاوجود لهم إلا كأعداد زائدة تلفظهم البلاد التي تكرمت واستضافتهم، أما حقوقهم كبشر ...فهذا يأتي ضمن أطر تسمح لمن يمنح ويقدم مأوى أو ورقة إقامة أن يقول " كنت أكثر منكم إنسانية " والدليل أني قبلت بهذا " النصف بشر "!...شكراً لعطاءاتكم وتكرمكم المُشَرف للإنسانية !لازال الكثير من السوريين دو......

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