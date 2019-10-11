فلاح علوان - بناء تكتيك وتيار داخل الحركة، أم رسم أهداف عامة ؟

2019/10/11 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فلاح_علوان إنطلقت الحركة الحالية في العراق كتصاعد لسلسلة إحتجاجات تطالب بحقوق عامة، وتأمين خدمات وفرص عمل ومكافحة الفساد إمتدت لسنوات.إن عماد الحركة الحالية ومادتها البشرية هم فقراء المدن، المعطلون عن العمل، او الباحثون عن العمل، الراديكاليون من مناهضي الفساد وتحكم القوى السائدة.الحراك الحالي الذي بلغ مستوى الإنتفاضة، رفع شعارات أبعد من المطالب اليومية، فقد رفع شعار تغيير النظام، أي إن الحركة ......

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