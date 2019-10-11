خلال 5 أيام.. 43 انتهاكًا ضد الصحفيين أثناء الاحتجاجات

2019/10/11 | 14:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير أصدرت النقابة الوطنية للصحفيين في العراق، بيانًا رصدت فيه الانتهاكات التي طالت الفرق الإعلامية خلال الفترة من (1 – 5 تشرين الأول/أكتوبر 2019)، والذي وصل إلى 43 انتهاكاً أثناء تغطيتها للتظاهرات.

رصدت النقابة الوطنية للصحفيين أبشع وأشد حالات القمع لحريات التعبير والحريات الصحفية خلال التظاهرات الأخيرة

وقالت النقابة، في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنه "رصدت النقابة الوطنية للصحفيين في العراق، خلال الفترة من (1 – 5 تشرين الأول/أكتوبر 2019)، أبشع وأشد حالات القمع لحريات التعبير، والحريات الصحفية التي مر بها العراق منذ 2003 إلى يومنا هذا، حيث سجلت أكثر من ( 43) انتهاكًا طال صحفيين ومؤسسات إعلامية خلال تغطية التظاهرات في بغداد وبقية المحافظات، كما مبين أدناه:

الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2019:

إصابة مصور قناة NRT عربية، أحمد الوائلي ومساعده أنس محمد إصابة بليغة نقل على إثرها إلى المستشفى فورًا، فيما أصيبت فرق تصوير القناة المكون من 9 أفراد بحالات اختناق نقلوا على إثرها للمستشفى.

اعتداء حماية مستشفى الشيخ زايد، على مراسل قناة السومرية الفضائية علي خشان والمصور الخاص به بعد تعرضهم لإصابات بليغة خلال تغطية التظاهرات.

تعرض فريق تصوير قناة دجلة المتكون من 7 أفراد بين مصورين ومراسلين لحالات اختناق خلال تغطية التظاهرات.

اعتقال واعتداء القوات الأمنية على مراسل ومصور قناة دجلة الفضائية بمحافظة الديوانية زيد الفتلاوي، بالعصي الكهربائية، بعد التغطية المباشرة للتظاهرات بالمحافظة.

منع واعتداء القوات الأمنية على مراسل موقع ناس الإخباري نبيل الجبوري، خلال تغطية التظاهرة بمحافظة الديوانية.

اعتداء القوات الامنية على فريق قناة العهد الفضائية المتكون من المراسلة علاء النداوي والمصور مصطفى المياحي، بالضرب خلال تغطية التظاهرة في محافظة الديوانية.

الاعتداء وتحطيم معدات تصوير مراسل وكالة اسوشيتد بريس (AP)، خلال تغطية التظاهرات بمحافظة البصرة.

الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2019:

اعتداء القوات الأمنية واعتقال فريق تصوير قناة الرشيد الفضائية المتكون من المراسلين أرشد الحاكم، واحمد الركابي والمصور علي فاضل أثناء تغطيته لتظاهرة بساحة الطيران.

منع القوات الأمنية لكادر قناة I NEWS من تغطية التظاهرات في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.



– إصابة مصور قناة الفرات الفضائية في ساحة الطيران نتيجة تعرضه للغازات المسيلة للدموع.

استشهاد مصور قناة المسار الفضائية هشام فارس خلال تغطية التظاهرات في ساحة الخلاني وسط العاصمة بغداد.



– إصابة مراسل قناة أهل البيت اثناء تغطية التظاهرات بمحافظة بابل.



4 تشرين الأول/أكتوبر 2019 – حرق مقر قناة الأهوار المحلية بمدينة الناصرية.

تهديد مراسل قناة الشرقية بمدينة الناصرية غزوان الغزي، مما اضطره إلى مغادرة المحافظة.



5 تشرين الأول/أكتوبر 2019 – ايقاف بث قناة دجلة الفضائية لمدة شهر بقرار من هيئة الإعلام والاتصالات بتهمة عدم مراعاة قوانين الإعلام المرئي والمسموع.

حرق وتخريب مقر قناة دجلة الفضائية، في بغداد، وسرقة معدات وأجهزة حواسيب وأموال والهواتف الشخصية للمصورين والحراس من قبل قوة مجهولة.

تخريب مقر قناة NRT عربية وإيقاف بث القناة والاعتداء على 4 محررين وسرقة هواتفهم الشخصية.

الاعتداء على مكتب قناة العربية والحدث وتخريب معدات التصوير.



– تخريب مكتب قناة الغد و TRT التركية وسرقة أجهزة حواسيب وتخريب معدات وأجهزة التصوير.

السادس من تشرين الأول/أكتوبر 2019:

تعرض مكتب قناة الفرات الفضائية إلى قصف صاروخي ما أسفر عن إصابة أحد الموظفين – إغلاق قناة الرشيد الفضائية بأمر من المدير العام للقناة وإبلاغ جميع الموظفين بانهم في إجازة مفتوحة لحين إعادة البث، دون معرفة أسباب اتخاذ هذا القرار.



وتؤكد النقابة الوطنية للصحفيين في العراق، أن حرية الإعلام والتعبير حق كفله الدستور العراقي والمواثيق الدولية، ولا يجوز للحكومة العراقية، قمع الحريات بهذه الطريقة التي بددت جميع هذه القوانين، فيما تطالب وتطالب المنظمات الدولية المعنية بحقوق الصحفيين وحرية التعبير بالتدخل من أجل انهاء الانتهاكات المتكررة للحريات في العراق.

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