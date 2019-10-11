بالصور .. المئات من اهالي السليمانية يتظاهرون تعبيرا لدعم شمال شرق سوريا

2019/10/11 | 14:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

تظاهر المئات من اهالي السليمانية، اليوم الجمعة، تعبيرا لدعم شمال شرق سوريا ورفض الهجوم العسكري التركي شمال شرق سوريا.

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