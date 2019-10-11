تكليف اللواء علاء الفياض بمهام قيادة قوات جهاز مكافحة الارهاب خلفاً للساعدي

2019/10/11 | 14:23

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بغداد اليوم - بغداد

كلف رئيس جهاز مكافحة الارهاب طالب شغاتي، الجمعة، 11 تشرين الأول، 2019، اللواء علاء الفياض بم...





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