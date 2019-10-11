خطيب جمعة النجف :الشعب يريد انقلابا على الفساد

2019/10/11 | 14:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ النجف

شدد امام جمعة النجف صدر الدين القبانجي على ان العراق” بحاجة الى انقلاب سياسي واصلاحي تقوده الحكومة وقال ان الشعب بانتظار حزمة الاصلاحات”.

ودعا القبانجي خلال خطبة صلاة الجمعة في النجف الاشرف ، حضرها مراسل “كلكامش برس” الى محاسبة الوزارات والمديريات الفاسدة، شاكرا المرجعية الدينية لمواقفها الوطنية وتوصياتها للحكومة لتحسين الواقع”.

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