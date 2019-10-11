إدارة “سنجار” تتحدّث عن دخول “داعش” لنينوى.. تركيا هي السبب

2019/10/11 | 14:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق حذر قائممقام #سنجار #محما_خليل، اليوم الجمعة، من انهيار الوضع #الأمني في #القضاء بعد الأنباء التي أفادت بهروب العشرات من عناصر تنظيم “#داعش” من شمال #سوريا، نتيجة […]

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