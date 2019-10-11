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بالفيديو: نيويورك تايمز تتحدث عن طرق 'إنقاذ العراق'


بالفيديو: نيويورك تايمز تتحدث عن طرق 'إنقاذ العراق'
2019/10/11 | 15:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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