شيخ الازهر يؤكد دعم العراق في مواجهة الفكر المتطرف

2019/10/11 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد شيخ الأزهر الدكتور احمد الطيب وقوف مشيخة الأزهر الى جانب العراقيين جميعاً في مواجهة التحديات التي تستهدف وحدتهم وأمنهم واستقرارهم.

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