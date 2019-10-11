2019/10/11 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الزراعة: زيادة سعر شراء رز العنبر إلى مليون دينار للطن الواحد دعماً للمنتج المحلي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/11 | 15:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الزراعة: زيادة سعر شراء رز العنبر إلى مليون دينار للطن الواحد دعماً للمنتج المحلي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الزراعة: زيادة سعر شراء رز العنبر إلى مليون دينار للطن الواحد دعماً للمنتج المحلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).