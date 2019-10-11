المجلس الأعلى لمكافحة الفساد يحيل ملفات 9 من كبار المسؤولين إلى القضاء

2019/10/11 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أحال المجلس الأعلى لمكافحة الفساد ملفات تسعة من كبار المسؤولين إلى القضاء بينهم وزراء ووكلاء وزراء ومحافظون.

واكد المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في بيان، انه ‎استناداً إلى توجيه رئيس الوزراء، وتنفيذا لما ورد في خطابه الموجه للشعب العراقي، أحال المجلس الأعلى لمكافحة الفساد عدداً مهماً من قضايا الفساد إلى القضاء، تتعلق بتسعة من كبار المسؤولين، بعد تعزيزها بالأدلة واستكمال الإجراءات الأصولية وتشكيل فريق لمتابعتها في المجلس، وعقد اجتماعات تنسيقية مع السلطة القضائية من أجل إيلائها الأولوية وحسمها أصولياً في أسرع وقت ممكن.

‎وتتعلق القضايا المحالة بوزيرين ووكيلي وزارة سابقينَ في وزارات الصناعة والمعادن، والنقل، والتعليم العالي، والصحة وموظف سابق بدرجة وزير، وأربعة محافظين سابقين في محافظات بابل، وكركوك، ونينوى، وصلاح الدين.

‎وستتم إحالة ملفات أخرى تباعاً إلى القضاء أصولياً لتبرئة أو إدانة المتهمين وفق القانون.

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