حسين سالم مرجين - مشروع الجمعية الليبية لكليات التربية مدخلًا نحو إصلاح وتطوير كليات التربية بالجامعات الليبية

2019/10/11 | 15:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسين_سالم_مرجين عقد خلال الفترة من 5 إلى 6 أكتوبر 2019م مؤتمر علمي الأول لكلية التربية بجامعة سرت، وذلك تحت شعار" تطوير كليات التربية مدخلاً لإصلاح المنظومة التربوية" وحددت أهداف هذا المؤتمر في النقاط التالية:• تشخيص واقع كليات التربية في الجامعات الليبية والمعوقات التي تواجهها.• تطوير كليات التربية في الجامعات الليبية في ضوء الاتجاهات المعاصرة في إعداد المعلم.• تنمية الاتجاهات الإيجابية نحو مهنة الت......

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