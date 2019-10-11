عمر بن أعمارة - كره العقل أو فصل الإنسان عن جوهره

2019/10/11 | 15:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عمر_بن_أعمارة عمر بن أعمارة يعتبر "مفهوم العقل" من المفاهيم التي نالت قسطا وافرا من السؤال والإستشكال والتحديدات والتعاريف.أو كما يقال من المفاهيم التي قتلت بحثا ونقدا، نظرا لمركزيته وما يمثله بالنسبة للإنسان لدرجة اعتبر جوهره، كذلك هناك من عرف الإنسان نفسه بكونه "حيوان عاقل".و ربما لو كتب للفيلسوف أو المفكر الذي أطلق هذا التعريف لأول مرة، أن يعيش لمرة ثانية، لراجع تعريفه واستثنى الكثيرين منه أو لأضا......

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