نقابة الصحفيين العراقيين تنعي رحيل عدنان حسين

2019/10/11 | 15:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

نعت نقابة الصحفيين العراقيين، اليوم الجمعة، برحيل الكاتب والصحفي عدنان حسين.

وقالت النقابة في بيان تلقته "الغد برس" انها "تنعى نقابة الصحفيين العراقيين الكاتب والصحفي عدنان حسين الذي وافته المنية يوم امس بعد معاناة من المرض".

واضافت انها "تتقدم بخالص التعازي الى زملائه وأصدقائه ومحبيه وتبتهل الى الله العزيز القدير ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان".

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