بابل.. قاضي النزاهة يصدر امر قبض بحق المحافظ والمرافق الشخصي احمد العبادي

2019/10/11 | 15:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر مطلع في محافظة بابل، اليوم الجمعة، عن اصدار قاضي النزاهة في المحافظة امرا القاء القبض على المحافظ كرار العبادي ومرافقه الشخصي.

وقال المصدر لـ"الغد برس" ان "قاضي النزاهة اصدر امرا بالقاء القبض على المحافظ كرار العبادي ومرافقه أحمد العبادي"، مشيراً الى ان " امر القبض جاء بناءاً على اعترافات مدير بلدية الحلة حيدر عبد اسود على المحافظ".

واضاف المصدر ان " السبب يعود حول قضية فساد مالي في شراء حاويات النفايات في المحافظة".

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