ستولتنبيرغ: الناتو قلق من العملية العسكرية التركية ويطالبها بضبط النفس

2019/10/11 | 15:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف الامين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرغ، عن قلق الحلف من العملية العسكرية التركية، في مناطق شمال شرقي سوريا.

وطالب ستولتنبيرغ في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو، طالب تركيا بضبط النفس، على الرغم من كونها واحدة من الدول الأكثر تضررا من الإرهاب، مشيرا الى قلق الحلف من تسبب العملية بزعزعة الاستقرار بالمنطقة، فيما شدد على ضرورة عدم السماح بهروب محتجزي داعش أو اطلاق سراحهم.

من جهته أكد اوغلو حق بلاده في الدفاع عن نفسها، لافتا الى أن تركيا لا تجد فرقا بين حزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب الكردي.

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