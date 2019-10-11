شاهد.. نائب يوجه رسالة إلى وزير الداخلية عبر فيديو من إعتداء رجال أمن على أحد المتظاهرين

2019/10/11 | 15:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق نشر النائب أحمد الجبوري، على تويتر، شريطا مسجلا يظهر اعتداء بعض عناصر القوات الأمنية على متظاهرين شباب بالهراوات والضرب المبرح، حيث وجه الجبوري رسالة في تغريدته إلى وزير الداخلية ياسين الياسري بأن هذا المقطع يذكر العراقيين بجلاوزة النظام السابق.يذكر أن، ممثل مرجعية النجف، في العتبة الحسينية عبد المهدي الكربلائي، أعلن خلال […]

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