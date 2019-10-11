الكونجرس يناقش الأسبوع المقبل عقوبات صارمة على تركيا

2019/10/11 | 15:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / متابعةقالت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية، إن مشروع قانون من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري فى الكونجرس، يستهدف قيادة تركيا يضع الرئيس دونالد ترامب، فى مسار تصادمي مع النواب الجمهوريين الغاضبين، بشأن قرار التخلي عن حلفاء أمريكا الأكراد فى شمال سوريا.

وأوضحت المجلة أن مشروع القانون المقرر تقديمه الأسبوع المقبل مع عودة الكونجرس للانعقاد يمثل توبيخا كبير لقرار سحب القوات الأمريكية من شمال سوريا، وفتح الباب للعدوان التركى الذى يهدف إلى تطهير المنطقة من المقاتلين الأكراد.

ويتفق مقدمو القانون والمحللون السياسيون على أن التشريع، فى حال المضي قدما فيه، سيتم تمريره على الأرجح بأغلبية ضد النقض فى مجلسى النواب والشيوخ.

وقال السيناتور كريس فان هولين، الديمقراطي وأحد مقدمي التشريع الذى يستهدف الحسابات المالية الشخصية لأردوغان ويضع قيودا عقابية على قطاعي الطاقة والدفاع لتركيا، إن الهدف هو توضيح أن أنقرة ستدفع ثمنا باهظا لعدوانها على الأكراد السوريين.

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