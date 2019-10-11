برشلونة ينهي مسلسل انتقال نيمار

2019/10/11 | 15:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أكد تقرير إعلامي إسباني، أن نادي برشلونة وضع كلمة النهاية لمسلسل ارتباطه بالتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

ووفقًا لبرنامج "التشيرنجيتو"، فإن باب برشلونة لم يعد مفتوحًا أمام نيمار كي يصبح لاعبًا مرة أخرى في ملعب الكامب نو.وأشار إلى أن برشلونة حريص على ألا يتم التحدث مرة أخرى عن عودة نيمار، لأنهم يريدون نسيان هذه الصفقة، والتي تم استبعادها من خطط النادي المستقبلية.وارتبط نيمار طوال الصيف الماضي بالعودة إلى برشلونة، لكن الأخير فشل في إيجاد اتفاق نهائي بشأن الصفقة مع إدارة باريس سان جيرمان.ولا تعد العلاقة بين نيمار وبرشلونة حاليًا في أفضل حالاتها، بعدما رفض اللاعب التنازل عن القضية التي رفعها ضد النادي الكتالوني، للحصول على مكافأة تجديد عقده الأخير مع البارسا بشكل كامل.انتهى

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