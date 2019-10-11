السيد عمار الحكيم يعزي برحيل الصحفي عدنان حسين

2019/10/11 | 15:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} عزى رئيس تيار الحكمة الوطني المعارض السيد عمار الحكيم بوفاة الصحفي الرائد عدنان حسين.

وقال السيد عمار الحكيم في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، انه" تلقينا باسف بالغ نبأ وفاة الصحفي العراقي الرائد عدنان حسين رئيس تحرير صحيفة المدى".واضاف ان" الفقيد كان من الشخصيات البارزة التي قارعت الديكتاتورية كما كان له في العهد العراقي الجديد البصمة الصحفية الواضحة في تشخيص السلبيات وتقويمها"، مقدماً" التعازي الى الاسرة الصحفية والثقافية ولاسرة الفقيد ومحبيه".انتهى

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