منفذ المنذرية في ديالى يشهد دخول أكثر من 25 ألف زائر إيراني لأداء مراسم الزيارة الأربعينية

2019/10/11 | 15:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شهد منفذ المنذرية الحدودي في محافظة ديالى، دخول أكثر من خمسة وعشرين ألف زائر إيراني لأداء مراسم الزيارة الاربعينية .

وقال مصدر أمني في ديالى، ان منفذ المنذرية الحدودي شمال شرقي بعقوبة، شهد دخول اعداد كبيرة من الزوار الايرانيين الوافدين لأداء مراسم الزيارة الاربعينية بعد الجهود الامنية المشتركة، وبإسناد جوي لتأمين طريق المنذرية وصولا الى العاصمة بغداد عبر ديالى.

واضاف، ان التنسيق بين حكومتي ديالى وكرمنشاه الإيرانية مستمر من اجل تسهيل اجراءات دخول الزوار الايرانيين دون معرقلات، مؤكدا ان جميع الدوائر المعنية مستنفرة بهدف تقديم الخدمات للوافدين من الزوار الإيرانيين عبر معبر المنذرية الحدودي.

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