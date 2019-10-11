HMD Global Oy بدأت بإصدار تحديث Android 10 للهاتف Nokia 8.1

2019/10/11 | 15:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت شركة HMD Global Oy عن إطلاق تحديث Android 10 الرسمي للهاتف Nokia 8.1، مما يجعله أول هاتف ذكي من الشركة الفنلندية يحصل على النسخة الرسمية والمستقرة من Android 10 الأحدث من شركة جوجل.

سجل التغييرات التي يأتي بها هذا التحديث غير متاح حاليًا، ولكننا نعلم بأن نظام التشغيل الجديد يوفر إيماءات جديدة للتنقل وميزة Smart Reply.



وبالإضافة إلى ذلك، فهذا التحديث يجلب معه أيضًا عناصر جديدة للتحكم في الخصوصية والوضع الليلي، وFocus Mode إضافة إلى Family Link.

تخطط شركة HMD Global Oy لإطلاق تحديث Android 10 لهاتفين آخرين هذا العام، وهما Nokia 7.1 و Nokia 9 PureView.



وبطبيعة الحال، ستحصل المزيد من هواتف الشركة على تحديث Android 10 في العام المقبل.

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