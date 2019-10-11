محما خليل يرجح ان تكون الأرض العراقية ساحة لحرب اقتصادية عسكرية مقبلة

2019/10/11 | 15:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رجح النائب السابق قائمقام قضاء سنجار، محما خليل، ان تكون الارض العراقية ساحة لحرب اقتصادية عسكرية مقبلة، شاء العراقيون ام أبوا.

وحذر خليل في بيان من المناطق التي تسمى بالآمنة في سوريا وخطورتها على سنجار واهلها، مؤكداً أن العراق اليوم امام سيناريو جديد متمثل بموجة نزوح من شمالي سوريا، في مقابل هجرة عكسية من العائدين من سنجار الى اقليم كردستان.

واضاف، ان ارتداد الهجوم التركي على شمالي سوريا له تبعات كبيرة وخطيرة، منها عودة داعش الى المنطقة وخاصة في سوريا والعراق، فضلا عن التغيير الديموغرافي والجغرافي، الذي سينكشف بتوسع تركي قد يمتد الى سنجار وتلعفر، منبها قادة العراق من هذا المخطط الذي تم بمباركة أميركية روسية صينية على حد قوله.

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