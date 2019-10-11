وفد من مكتب رئيس الوزراء يزور محافظة واسط ويلتقي بعوائل الشهداء من المتظاهرين

2019/10/11 | 15:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار وفد من مكتب رئيس الوزراء محافظة واسط والتقى بذوي الشهداء من المتظاهرين وقدم الوفد تعازي رئيس الوزراء.

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