عضو بالأمن النيابية يقدم خطة لسد الفراغات الأمنية في ديالى

2019/10/11 | 15:56

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بغداد اليوم- ديالى

قدم عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، الجمعة، خطة عمل أمنية لسد الفراغات في محافظة ديالى.

وقال العزاوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "ديالى لديها اكثر من 6 آلاف مقاتل في الحشد العشائري، لديهم خبرات كبيرة في البعد الامني من خلال مسك المناطق وخاصة الساخنة".

وأضاف، أن "ديالى فيها فراغات امنية كثيرة تم استغلالها من قبل الجماعات المتطرفة في شن هجمات لاستهداف الابرياء"، مشيراً الى أن "الحشد العشائري قادر على سد تلك الفراغات، لو توفر له الدعم المادي والتسليحي".

ولفت الى "أهمية استثمار قدرات الحشد في محاربة ما تبقى من فلول التنظيم، وانهاء وجوده وتحقيق استقرار اكبر للاوضاع الداخلية في عموم مدن ديالى".

وينتشر الحشد العشائري في ديالى باربع مناطق ابرزها العظيم وشروين وشمال المقدادية ويمسك مناطق واسعة ومترامية بالتنسيق مع بقية التشكيلات الامنية.

بغداد اليوم- ديالى

كشف عضو مجلس محافظة ديالى خضر مسلم العبيدي، عن انتعاش غير مسبوق لقطاع النقل العام والخاص، في المحافظة، إثر استمرار تدفق الزوار الايرانيين.

وقال العبيدي في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان "تدفق الاف الزوار الايرانيين عبر معبر ال

بغداد اليوم-بغداد

عزى رئيس اقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، الجمعة، برحيل الكاتب والصحفي عدنان حسين.

وقال بارزاني، في بيان تلقته (بغداد اليوم): "بمناسبة رحيل المثقف والكاتب والصحفي والمناضل العراقي المعروف، عدنان حسين، نعزي عائلة المرحوم ا

بغداد اليوم-واسط

أفاد مصدر أمني، الجمعة، بمصرع 10 إيرانيين وإصابة 28 آخرين بحادث سير في محافظة واسط.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "10 إيرانيين لقوا حتفهم، وأُصيب 28 آخرين، إثر اصطدام مركبتهم، بمركبة أخرى كبيرة، في محافظة واسط".

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