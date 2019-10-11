عباس علي العلي - رسالة الى السيد الاغا

2019/10/11 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عباس_علي_العلي سيدي الأغا الــ (بزرك)سلامي إليك..عذرا أن يتكلم مثلي بشأن الكباروكل الكبار (صغار) لديك...هم يقولون ذلك وأنا أعرف أنهم بضاعتك وصنع يديك...سيدي (عزيز) بلاديوفرعونها وهامانها وكل شيء فداء عينيكأريد قصاصة صغيرةممهورة بختم الرب تخبرهمأني لست عبدك ولا من مواليكولا أشبهك بشيءولا من شيء لي لديك....أيها البزرك....ما جئت أشحذ نصيبي منكخبزا.......

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