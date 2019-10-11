حقوق الانسان: ارتفاع ضحايا التظاهرات الى 108 شهداء

2019/10/11 | 16:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن عضو مفوضية حقوق الانسان، فاضل الغراوي، ارتفاع عدد شهداء التظاهرات الشعبية في البلاد.

وقال الغراوي في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "مفوضية حقوق الانسان وثقت وفاة متظاهرين أثنين في محافظة ميسان ليبلغ عدد الشهداء من المتظاهرين وقوات الامن {108} شهداء حتى 11 تشرين الاول 2019".وبين ان "المفوضية وثقت إطلاق سراح {950} معتقلاً من أصل {966} باستثناء 16 موقوفاً بانتظار استكمال الاجراءات القانونية معهم".ونشر الغراوي "قائمة باعداد الشهداء والمصابين والمطلق سراحهم حتى اليوم الجمعة كما يلي:الوفيات: 108المصابين : 4205المعتقلين : 966المفرج عنهم : 950الاضرار : 46ونوه الغراوي الى ان "عدد الإصابات التي وثقتها المفوضية في صفوف القوات الامنية بلغ {566} عنصراً وفي صفوف المتظاهرين بلغ {3649} متظاهراً".انتهى

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