وساطة باكستانية تبدأ السبت للتهدئة بين طهران والرياض

2019/10/11 | 16:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةيتجه رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، إلى العاصمة الإيرانية السبت، في زيارة ثانية، ضمن جهود وساطته بين الرياض وطهران.

وفي نيسان الماضي، أجرى خان زيارة لطهران، واتفق وقتها مع الرئيس الإيراني على تأسيس قوة تدخل سريع مشتركة لمكافحة الإرهاب في حدود البلدين”.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”، أن مصادر رسمية باكستانية أكدت أن “عمران خان سيتوجه إلى طهران، للمضي قدما بمبادرة الوساطة في المنطقة”.

وأشارت الوكالة إلى أن صحيفة “داون” الباكستانية أفادت بأن عمران خان سيصل ليل السبت إلى طهران، ويجري مباحثات رسمية الأحد مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، ثم سيغادر متجها إلى الرياض، لإجراء مباحثات مع مسؤولين سعوديين.

وكانت وكالة “مهر” الإيرانية لفتت الخميس، إلى أن عمران خان سيتوجه إلى إيران قريبا، وذلك بطلب سعودي، ليكون الوسيط الجديد على خط الخلاف بين طهران والرياض.

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