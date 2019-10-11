القبض على إسلامي عراقي بألمانيا بتهمة قتل طفلة إيزيدية عطشا

2019/10/11 | 16:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أودعت السلطات الألمانية عضواً عراقياً في تنظيم “داعش” السجن بتهمة الإبادة الجماعية.ويُتهم الإسلامي بشراء طفلة إيزيدية ووالدتها كرقيق وضرب الطفلة على نحو متكرر وتكبيلها في الشمس الحارقة، ما أدى إلى وفاة الطفلة عطشاً.ألقت السلطات الألمانية القبض على إسلامي عراقي بتهمة قتل طفلة إيزيدية عطشاً.ووجه الادعاء العام الألماني للعراقي اليوم الجمعة (11 تشرين …

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