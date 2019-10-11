فائق الشيخ علي يغرد بشأن موقف المرجعية من الحكومة بعد الإعتداء على المتظاهرين

2019/10/11 | 16:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق علق النائب فائق الشيخ علي، في تغريدة له، اعقب بها على خطبة المرجعية حول قمع المتظاهرين والاعتداءات على وسائل الإعلام، قال، “تختص المرجعية وتتجلى ميزتها عن غيرها بالدماء، (عصمتها من الهدر، أو هدرها دفاعاً عن العِرض والأرض)”.وأضاف، “وفي الحالتين ترسم طريق (أم بالجنّة أم بالنار)، اليوم أعلنت المرجعية العليا إعلاناً مدوّياً، […]

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