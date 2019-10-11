المانيا تأمل التزام تركيا باتفاقها مع الاتحاد الأوروبي بشأن المهاجرين السوريين

2019/10/11 | 16:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعربت نائبة المتحدث الرسمي باسم الحكومة الألمانية، أولريك ديمر، اليوم الجمعة، عن أملها بأن تلتزم أنقرة باتفاقها مع الاتحاد الأوروبي، بشأن وضع اللاجئين (السوريين) في تركيا.

وقالت ديمر، خلال لقاء صحفي، في تعليق على انتقادات أردوغان: "نعتقد أن تركيا ستلتزم باتفاقها مع الاتحاد الأوروبي".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد انتقد، في وقت سابق، دول الاتحاد الأوروبي، التي أدانت العملية العسكرية التركية في سوريا، مهدداً بفتح حدود بلاده أمام اللاجئين السوريين.

وهدد أردوغان دول الاتحاد الأوروبي بأنهم إن حاولوا وصف عملية "نبع السلام" بالاحتلال، فإن تركيا ستفتح أبوابها وترسل إليهم 3.6 مليون لاجئ.

وأوضح أردوغان، في كلمة نقلتها وكالة الأناضول، أن "الاتحاد الأوروبي يقول إنه لن يرسل الدفعة الثانية من المساعدات للاجئين السوريين والبالغة قيمتها 3 مليارات يورو، أنتم لم تفوا بوعودكم أبدا ونحن لم نعتمد عليكم، سنتدبّر أمورنا ولكن في الوقت نفسه نفتح الأبواب أيضا أمام اللاجئين".

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